Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı

Bir apartmanın 3 farklı dairesinde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapıldığı tespit edildi.

Son zamanlarda artan düzensiz göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili çalışmalar özenle devam ediyor.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın 3 farklı dairesine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

"ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR"

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

"91 ORGANİZATÖR YAKALANDI"

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesindeki bir apartmanda 3 farklı dairede yapılan aramada 36 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayın şüphelileri 2 Afganistan uyruklu şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Son 7 günde 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır. 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 91 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır” denildi.