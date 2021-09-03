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- Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı
Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı
- İHA
- 03.09.2021 - 09:40
Son zamanlarda artan düzensiz göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili çalışmalar özenle devam ediyor.
Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın 3 farklı dairesine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
"ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR"
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
"91 ORGANİZATÖR YAKALANDI"
Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesindeki bir apartmanda 3 farklı dairede yapılan aramada 36 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayın şüphelileri 2 Afganistan uyruklu şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Son 7 günde 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır. 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 91 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır” denildi.