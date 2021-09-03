Euro
9.8641
0.14%
Dolar
8.3055
0.38%
Altın
484.18
0.54%
Borsa
1.479
0%
Bitcoin
407.704
-1.09%
EXEN Coin
24.65
-1.51%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı

    Bir apartmanın 3 farklı dairesinde yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapıldığı tespit edildi.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı

    Son zamanlarda artan düzensiz göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili çalışmalar özenle devam ediyor.

    Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir apartmanın 3 farklı dairesine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Yapılan operasyonda 36 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

    "ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLİYOR"

    Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

    Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı #1

    "91 ORGANİZATÖR YAKALANDI"

    Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesindeki bir apartmanda 3 farklı dairede yapılan aramada 36 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayın şüphelileri 2 Afganistan uyruklu şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Son 7 günde 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır. 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 91 organizatör şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır” denildi.

    Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı #2

    Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı #3

    Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi: 36 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir