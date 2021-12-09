Van'da etkili kar yağışı yolları kapattı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

83 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KESİLDİ

Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor.

EKİPLER YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

KARTPOSTALLIK KAR MANZARALARI

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan da kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.





































