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    Van'da etkili kar yağışı yolları kapattı

    Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:24
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    Van'da etkili kar yağışı yolları kapattı

    Van'da dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi.

    Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

    83 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KESİLDİ

    Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor.

    EKİPLER YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

    Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

    KARTPOSTALLIK KAR MANZARALARI

    Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan da kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

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