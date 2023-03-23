Van'da 'ev eşyası var' denilen kamyondan kaçak göçmenler çıktı Van’da jandarmanın durdurduğu ve 'ev eşyası var' denilen kamyonun kasasında 60 göçmen yakalandı.

İHA Ekiplerin kaçak ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Van'ın Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde jandarma timleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada ‘ev eşyası var’ cevabını aldı. Şoförün hareketlerinden şüphelenildi Ancak şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, kamyon kasasında 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilip, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.