Van'da evini depremzede aileye açan sağlık çalışanı çalıştığı kuruma yerleşti Depreme yakalanan eski ev arkadaşı, ailesi ve yakınlarına evini açan sağlık çalışanı kurumda kendisine tahsis edilen odaya yerleşerek aileyi rahatsız etmek istemedi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardın tüm Türkiye tek yürek oldu.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybeden depremler 11 ili etkiledi.

Yıkıcı depremlerin etkileri devam ediyor.

Yaşanan depremlerde binlerce ev kullanılmaz hale geldi.

Depremin ardından, daha önce 6 yıl ev arkadaşlığı yaptığı Gökhan Kırlangıç'ı arayarak durumunu soran Sağlık Hizmetleri UMKE personeli Halil Çensi, yaşananlara sessiz kalmadı.

Arkadaşını yanına davet etti

Kahramanmaraş'ta arkadaşının ailesinin evlerinin hasar gördüğünü öğrenince arkadaşını ailesiyle Van'a davet etti.

Bunun üzerine Çensi, Van'a gelen aileyi evine yerleştirdi.

Aile rahatsız olmasın diye kuruma geçti

UMKE ekibiyle Malatya ve Adıyaman'da 20 gün görev yaptıktan sonra ailenin rahatsız olmaması için evine gitmeyerek kurumda tahsis edilen odada kalmaya başladı.

Gökhan Kırlangıç Van'da yıllarca aynı evi, aynı sofrayı paylaştığı arkadaşının arayarak kendisini ve ailesini Van'a davet ettiğini söyledi.