Van’da evladı teslim olan anne nöbeti bırakmadı

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 18’inci haftasında da devam etti. Evladı teslim olan Atiye Dayan, eyleme katılarak ailelere destek verdi.

Van’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 18’inci haftasında 32 ailenin katılımı ile devam etti.

Her hafta perşembe günü kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, HDP il binası önüne yürüyüp eylem yaptı.

Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı.

“KALAN EVLATLARIMIZI DA GERİ GETİRENE KADAR BURADAYIM”

Geçen hafta, PKK’dan kaçarak teslim olan Şilan Dayan’ın annesi Atiye Dayan da eyleme katılan aileler arasında yer aldı.

Evlat nöbetine devam edeceğini belirten Dayan, “Kızıma kavuştum ama gördüğünüz gibi evlat nöbetine devam ediyorum. Kalan evlatlarımızı da geri getirene kadar buradayım. Arkadaşlarımın yanındayım ve desteğimi eksik etmiyorum. İnşallah en kısa zamanda diğer evlatlarımızı da alacağız.” ifadelerini kullandı.

“SENİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

17 yaşında kaçırılan Gülcan Biçer'in yengesi Seda Biçer ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz çocuklarımızın geri gelmesini istiyoruz. Bir an önce geri gelmesini istiyorum. Çıkıp ailelerine geri gelsinler, biz onların arkasındayız. Geçen hafta eyleme katılan bir aile evladına kavuştu.

Biz çok mutlu olduk. Mutluluğumuzu kelimelerle anlatamıyoruz. Diğer çocukların da geri gelmesini istiyoruz. Gülcan sana sesleniyorum. Baban çok üzülüyor, annen de hasta. Seni dört gözle bekliyoruz. Lütfen çık, gel.”

Ellerindeki dövizlerle PKK ve HDP aleyhinde slogan atan aileler, yapılan oturma eyleminin ardından dağıldı.

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