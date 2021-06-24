Evlat nöbetine devam eden aileler, kızı güvenlik güçlerine teslim olan anne Atiye Dayan’a destek ziyareti gerçekleştirdi.

Van'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, kararlıkla devam ediyor.

Her hafta HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, 15’inci haftada adres değiştirdi.

Aileler, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde kızı güvenlik güçlerine teslim olan Atiye Dayan’ın yanına gitti.

Evin önüne bayraklarla yürüyen aileler, Atiye Dayan’a destek verdi.

Aileler ellerinde 'Dağları kurtlara- kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. 6 yıl önce iş yerinde yemeğine ilaç katılarak kaçırılan kızı Şilan Dayan için mücadele veren anne, mutluluğunu eline kına yakarak gösterdi.

Atiye Dayan, Şırnak’ın Silopi ilçesinden Van’a getirilmesi beklenen kızı için sevinç gözyaşları döktü.

“KIZIM GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÜCÜYLE KURTULDU”

Diğer aileler Atiye Dayan’a sarılarak sevincini paylaştı.

Dayan, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“6 yıl sonra evladıma kavuşacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Kızım güvenlik güçlerinin gücüyle kurtuldu. Emniyetten telefon geldi. Kızın gelip teslim oldu dediler. Şu an şoktayım. Elim ayağım titriyor. Devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize, polislerimize ve ailelere teşekkür ediyorum. Minnettarım.





“KIZIMA KAVUŞTUM DİYE VAZGEÇMEYECEĞİM”

Ailelere desteğim sonuna kadar devam edecek. Kızıma kavuştum diye vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar arkadaşlarımla onların evlatlarına kavuşmasına kadar eyleme devam edeceğiz.

Van’da evlat nöbeti, kızı teslim olan annenin evinde devam etti VİDEO



“DEVLETİMİZİN GÜCÜ İLE ZAFER BİZİMDİR”

PKK'ya karşı bir kez daha kazandık. İlk günden bu yana her zaman söylüyoruz. Devletimizin gücüyle zafer bizimdir, biz kazanacağız ve bütün evlatlarımızı alacağız.”

Eylemine kızı Şeyma için devam eden Nazlı Sancar ise şu sözleri kaydetti:

“27 evladımızı onların pençesinden kurtardık. Kalanları da kurtaracağız. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Büyük bir reisimiz var. Güçlü bir bakanımız var. Onların gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Haber geldiğinde yanındaydım. Bayıldı. Bundan sonra da yanında olacağım. Onun sevincini paylaşıyorum.





“DİMDİK DURACAĞIZ”

Her çocuk bir fidan. Onları bizden alıp götürdüler. Devletimizin gücüyle kazanacağız. Geri adım atmayacağız. Evlatlarımızın tamamını alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmanın karşısında dimdik duracağız. Onlardan da korkmuyorum.

“BİZE BU MUTLULUĞU YAŞAT”

Bütün anne babalar evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan alacağız. Bizim kaderimiz bir. Kızımız geldiği için ellerimize kına yaktık. Ne zaman bir çocuk gelse ellerimize kına yakacağız. Zalimlerin elinden evladımızı kazandık. Canımızı ciğerimizi kazandık. Çok duyguluyuz. Şeyma, kızım, anneni görüyorsan, beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Bize bu mutluluğu yaşat."