Van’da evlat nöbeti sonuç verdi, bir evlat daha teslim oldu

Van’da evlat nöbeti sonuç verdi, bir evlat daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin, evlat nöbetini sürdüren Atiye Dayan’ın kızı olduğu belirlendi.

Diyarbakır’dan Van’a uzanan evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binaları önünde eylemlerini sürdürüyor.

6 yıl önce 17 yaşındaki kızı Şilan Dayan için her hafta HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne Atiye Dayan, mücadelesini kazandı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçan 5 terör örgütü mensubundan birinin, Şilan Dayan olduğunu açıkladı.

Böylelikle Van’da oturma eylemi yapan 32 aileden biri olan Atiye Dayan, evladına kavuşan 26 aileden biri oldu.

“DEVAMI GELECEK”

Süleyman Soylu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soylu, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. Diyarbakır'dan Almanya’ya uzanan evlat nöbetinde 26. aile de evladına kavuşuyor. Van'daki annelerden Atiye Dayan’la konuştuk. Mutluydu. İnşallah devamı gelecek.”

Şilan Dayan, çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak PKK tarafından dağa kaçırılmıştı.