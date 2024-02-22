Van'da evlat nöbetindeki acılı anne: Korkmayın gelin evlatlarımızı alalım PKK terör örgütü tarafından evlatları kaçırılan acılı aileler 76. haftada eylemlerine devam ederken, çocuğunun geri dönmesi için mücadele eden baba, "Ölünceye kadar çocuğum için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

DHA

Van'da acılı annelerin evlat nöbeti sürüyor.

PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını bekleyen anneler 76 haftadır DEM Parti il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Sloganlar atıldı

Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla partinin il başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

"Evladım için buradayım, siyaset için burada değilim"

Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, çocukları dağda olan ailelere seslenerek, "Yıllardır kızım için mücadele ediyorum. Hakkım olan evladımı istiyorum. 2012'den beri PKK 'ya karşı mücadele eden bir anneyim. Boynumu eğmemişim, eğmem de. Acılı bir anne olarak düşmanın karşısında dimdik duracağım, evladım Şerima'mı istiyorum. DEM Parti'nin kapısından ayrılmayacağım. Evladım için buradayım, siyaset için burada değilim.

"Korkmayın, gelin evlatlarımızı alalım"

Ciğerim yanıyor. Ben evladım için dağlarda mağara mağara dolaştım. Girmediğim mağara, çalmadığım kapı kalmadı. Benim ciğerim yanıyor. Eyleme katılan anne ve babalar hepsi de evlatları için buradalar. Çocukları dağda olan ailelere de sesleniyorum. Gelin bize katılın. Bizim sesimize ses olun, bizim gücümüze güç katın. Korkmayın, gelin evlatlarımızı alalım. Allah rızası için gelin. Benim sesimi duyun. Nazlı Sancar olarak 12 yıldır mücadele ediyorum. Kimseden korkmuyorum. Sonsuza kadar da devletimin yanındayım." diye konuştu.

"Ölünceye kadar çocuğum için mücadele edeceğim"

Hüseyin Kipçak ise oğlu Recep'in 2018 yılında kaçırıldığını söyleyerek, "O günden bu yana çocuğumun peşindeyim. Çocuğumun kaçırılmasına sebep olanları Allah'a havale ediyorum, Allah belalarını versin. Ölünceye kadar çocuğum için mücadele edeceğim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)