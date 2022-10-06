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    Van'da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin

    Evlat nöbetinin 46'ıncı haftasında bir araya gelen aileler, kent meydanından, HDP İl Başkanlığı'nın binasına yürüyerek slogan attı.
    • 06.10.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:42
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    Van'da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin

    Van'da evlatlarını terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek evlat nöbeti tutan aileler, 46'ncı haftada bir araya geldi.

    Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

    Pankartlarla slogan attılar

    Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.

    HDP'den müzikli karşılık

    HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. 34 ailenin katıldığı eylemde HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

    Van'da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin VİDEO

    "Nevzat'ın hayallerini çalıp hayatını kararttılar"

    Güllü Ereğli, 8 yıldır haber alamadığı oğlu Nevzat'ı HDP'den istediğini söyledi. Oğlunun öğretmen olmak istediğini ve üniversite okuduğu sırada kaçırıldığını belirten Ereğli, "HDP onun hayallerini çaldı. Ben oğlumu istiyorum. Her zaman buraya gelip bu acıyı çekiyoruz. Nevzat'ın hayallerini çalıp hayatını kararttılar. Oğluma sesleniyorum; devletimiz büyük bir devlet, sizi kandırdılar oğlum, dön gel." diye konuştu.

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #1

    "Bizim günümüz zehir gibi geçiyor"

    DHA'nın haberine göre, Hakkari'den gelen annelerden Zümrüt Salim de oğlu Hamza'nın hafızlık okuduğunu ve 14 yaşındayken kaçırıldığını söyledi. Salim, günlerinin çok kötü geçtiğini belirterek, "Bizim günümüz zehir gibi geçiyor. Biz evlat acısı çekiyoruz. Allah onlara da göstersin. Ne günümüz gün ne bayramımız bayram. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum sen bunu görüp, duyarsan gel. Ben perişan oldum." dedi.

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #2

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #3

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #4

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #5

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #6

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #7

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #8

    Van da evlat nöbetindeki anne: Allah onlara da göstersin #9


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