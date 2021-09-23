Van'da evlat nöbetindeki anne: Anneler kazanacak, HDP yerin dibine girecek

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 21'inci haftada da sürdürdü.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 21'inci haftada bir araya geldi.

Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Van HDP binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için güvenlik önlemleri artırıldı.

MÜZİKLE BASTIRMAK İSTEDİLER

HDP binası içerisinde yüksek sesle müzik açılarak sloganlar bastırılmak istendi.

Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Hepimiz askeriz HDP'ye yeteriz' sloganları atarak tepki gösterdi.

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"ONLARIN ÇOCUKLARI AVRUPA'DA BİZİMKİLER DAĞDA"

13 yaşındayken kaçırılan kızı Ebru Abalı için eyleme katılan Musa Abalı, " 2015'te çözüm sürecinde çocuğumu okulda kandırıp götürdüler. 7 yıldır çocuğumun ne yüzünü görmüşüm ne de haber almışım. Bunun sorumlusu HDP'dir. Niye kendi çocuklarını götürmüyorlar. Onların çocukları Avrupa'da, bizimkiler dağda. Kızım ben sana sesleniyorum. Gel devlete teslim ol. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.

Kızım sen gelene kadar bu eyleme devam edeceğim. Bak zor durumdayız. Beni duyuyorsan gel teslim ol. Ailece perişan olduk. Fırsatı bulduğun anda gel devlete teslim ol. Kısa bir zamanda bana ulaşabilirsin. Kızım çok başarılıydı." dedi.

"HDP'DEN İNTİKAM ALMADAN ÖLMEYECEĞİM"

Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan ve konuşurken gözyaşı döken Saliha Mert ise, "HDP yok olsun, bitsin inşallah. Biz anneler bu isyanımızı TBMM'ye kadar götüreceğiz. Bu çocukların hesabını verecekler. Benim evladımı nasıl kandırdıklarının hesabını versinler. Oğlum tek başınaydı, hiçbir şey bilmiyordu. Bensizdi. Ben olsaydım HDP oğlumu kandırır mıydı? Ben anneyim anne. Oğlumu benden çalamaz. Benim gül gibi oğlumun yüzünü soldurmuşlar.

Ben HDP'den intikam almadan ölmeyeceğim. Bunu da HDP bilsin. Ben 3 çocuğumu arkamda bıraktım, oğlumun peşindeyim. Ama HDP sessiz, saklıyor. Anneler kazanacak, HDP yerin dibine girecek." şeklinde konuştu.





























