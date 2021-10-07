Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anneler, yurdun dört bir yanında evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 22'nci haftada bir araya geldi.

Aileler, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile Cumhuriyet Caddesin'de yürüyüş yaptı.

HDP il binası, sloganların sesini bastırmak amacıyla yüksek sesle müzik açtı.

"BANA ACIYORSAN GEL TESLİM OL"

Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "10 yıldır bu mücadeleyi vermekteyim. Bugüne kadar kamera karşında hiçbir zaman demedim, ilk kez söylüyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Şeyma kızım sen kendin de biliyordun. Hem sara hem de mide kanseri hastalığım var. Sen gittiğinden beri ben tedavimi yarıda bıraktım. 10 yıldır ben senin peşindeyim. Eğer sen anneni görüyorsan, bana acıyorsan kızım, gel teslim ol. Artık bana acı. Bütün tedavimi yarıda bıraktım. Aynı zamanda bel ve boyun fıtığım da var. Mide kanseri olduğumu sen de biliyordun. Ben 4 yıl İstanbul'da tedavi gördüm.

Sen gittikten sonra bütün tedavimi yarıda bıraktım. Ama senin için bugün ayaktayım kızım. Bugün senin için bu mücadeleyi veriyorum ve sonsuza kadar da vereceğim bu mücadeleyi. Sadece kızıma değil, dağda olan bütün çocuklara sesleniyorum. Anne ve babalarının kucağına gelsinler. 32 evladımız geldi. Hepimiz mutlu olduk, seviniyoruz. Bizim evlatlarımız da o şekil gelsin. Artık yeter, HDP'ye, PKK'ya lanet olsun diyorum." dedi.

Van'da evlat nöbetindeki baba: Kürt hakları deyip bizi kandırdılar VİDEO



"TESLİM OLMAZSAN HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

2015'te kursa giderken dağa kaçırılan oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur ise, "Benim çocuğum Trabzon'da hafızlığı bitirdi, Van'a gelip Arapça kursuna gidiyordu. Oğlumu kaçırdılar. Ben bir yıla yakındır Diyarbakır ve burada eyleme katılıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu mücadelemi vereceğim. Çocukları dağda olan bütün ailelerin acısı aynıdır. HDP, 'Kürt hakları' deyip bizi kandırdılar. Gelip çocuğumu götürdüler.

Kürt hakkını savunmak bu mu ? Kaç defa bana tuzak kurdular. Ben Türkiye Cumhuriyeti evladıyım. Allahımız birdir, bayrağımız da Türkiye Cumhuriyeti bayrağıdır. Oğlum Kenan gel devlete teslim ol. Eğer teslim olmazsan sana diğer dünyada hakkımı helal etmeyeceğim. Şimdiye kadar 300 kişi gelip teslim oldu. Sen de gel oğlum." diye konuştu.

"ONLARA İNANMA ONLAR HAİN"

Eyleme Adana-Seyhan'da 7 yıl önce kaçırılan görümcesi Gülcan Biçer için katılan Seda Biçer de, "Görümcem kaçırılmadan önce gece gelip ağabeyinden para aldı. Sabah eşimi yolcu ederken, bir baktım odasında yok. O gün bugündür hiçbir haber alamıyoruz. Eşim mağdur çalışamıyor. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. Gülcan sana sesleniyorum. Gel teslim ol. Onlara inanma, onlar haindir. Sana yalvarıyorum gel." diye seslendi.





























