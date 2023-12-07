Van'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 'Duyuyorsan geri dön' Çocukları dağa kaçırılan ailelerin bugünkü eylemine bir aile daha katılarak evladına seslendi. 2015'ten bu yana kızından haber alamadığını belirten anne, "Çocuğumun devlete sığınmasını istiyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti birçok aileye umut oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HEDEP'i sorumlu tutan aileler, bir araya gelerek eylem yapıyor.

Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan ailelere bir aile daha katıldı.

"Çocuğumun devlete sığınmasını istiyorum"

Eyleme yeni katılan Fatma Tekyurt, kızının 2015'te dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşmak istediğini ve bundan sonra HDP önündeki eyleme katılacağını belirten Tekyurt, "Kızım, terör örgütü PKK ve HDP tarafından kaçırıldı. O günden bu yana haber alamıyorum. Çocuğumun devlete sığınmasını istiyorum. Önce devletine sonra bana dönmesini istiyorum." dedi.

"Orada kime anne baba diyorsunuz?"

Oğlunun 2014'te HDP tarafından dağa götürüldüğünü ifade eden Fevzi Yağmur ise "Kenan, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan ailene geri dön. Annen, kardeşlerin, akrabaların seni bekliyor. Sen tek başına orada kimi bekliyorsun? Orada kime anne baba diyorsunuz? Fırsat bulursan çık gel, seni bekliyoruz. Sonuna kadar seni bekleyeceğiz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)