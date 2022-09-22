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    Van'da evlat nöbeti 45’inci haftaya girdi

    Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına ulaşmak isteyen aileler, çocuklarını alana kadar HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını belirtti.
    • İHA
    • 22.09.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:01
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    Van'da evlat nöbeti 45’inci haftaya girdi

    Diyarbakır'da terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemiyle başlayan nöbet ülkenin başka yerlerinde de devam ediyor.

    Van’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP il binası önündeki nöbeti 45 haftaya girdi.

    Aileler, oturma eylemi yaparak evlatlarına çağrıda bulunuyor.

    HDP ve PKK aleyhine slogan attıldı

    Farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi.

    Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine sloganlar attı.

    Van'da evlat nöbeti 45’inci haftaya girdi ViDEO

    Van da evlat nöbeti 45’inci haftaya girdi #1

    "Kızım sen de sesimi duyuyorsan gel teslim ol"

    Adana’da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer, "Muş’ta ve Ağrı’da eylemlerimiz gittikçe yaylıyor. HDP’liler iyi bilsinler ki biz bunların ensesinden ayrılmayacağız. Nasıl çocuklarımızı dağa götürmüşseler öyle de getirecekler. Çocuklarımızı almak için gerekirse Kandil’e de gideceğiz. Buradan dağda bulunan çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Kızım sen de sesimi duyuyorsan gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

    "Ölüm haberini de alsam yine bu mücadelede varım"

    İHA'nın aktarımına göre; PKK tarafından oğlu Kenan’ın 7 yıl önce kaçırıldığını dile getiren Fevzi Yağmur ise "7 yıldır çocuğumun peşindeyim. Ömrüm boyunca da çocuğumun peşinde olacağım. Çocuğumun ölüm haberini de alsam yine bu mücadelede varım. HDP, hem Türk hem Kürt milletinin başına bela oldu. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol." dedi.

    Van da evlat nöbeti 45’inci haftaya girdi #2


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