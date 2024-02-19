Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 organizatör tutuklandı Kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs tutuklanırken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İHA

Düzensiz göçle mücadele yurt genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollardan girmek ya da çıkmak isteyen vatandaşlar tek tek yakalanırken, yetkililer kaçak göçmenlere olanak sağlayan kaçakçılara da göz açtırmıyor.

Bu organizasyonlardan biri Van'da gerçekleştirildi.

Düzensiz göçe yönelik çalışmalar devam ediyor

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

3 organizatör tutuklandı

Çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

10 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)