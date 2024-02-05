Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 4 organizatör tutuklandı Kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda 8 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kaçakçı tutuklandı.

İHA

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Başarı ile sürdürülen çalışmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlardan biri de Van'da gerçekleşti.

Çalışmalar devam ediyor

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

4 kişi tutuklandı

Yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır.” denildi.

2024 yılında 3 bin 864 kaçak göçmen yakalandı

2024 Ocak ayı itibariyle düzensiz göç olayları kapsamında 116 operasyon gerçekleştirilirken, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan 3 bin 864 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)