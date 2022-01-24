Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gökyüzünde beliren mercek bulutunun, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarından kaynaklandığını belirtti.

Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu, ilginç görüntü oluşturdu.

"BU BULUTLAR ENGEBELERDEN KAYNAKLANAN RÜZGAR DALGALANMALARINDAN OLUŞUR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır." şeklinde tanımlanıyor.

Van'da gökyüzünde beliren mercek bulutu VİDEO

