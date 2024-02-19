Van'da gümrük operasyonu: 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Ekipler tarafından kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen son operasyonda, 19 kişi hakkına yasal işlem başlatılırken, gümrükten kaçak yollarla geçirilmeye çalışılan çok sayıda eşya ele geçirildi.

İHA

Ekipler, kaçakçılara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarıyla sonuçlanmaya devam ediyor.

Çok sayıda kaçak eşyaya el konuldu

Son olarak Van'da gümrükteki kaçak eşyalara yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Çalışmalar devam ediyor

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ele geçirilenler

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 837 paket sigara, 47 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 540 adet elektronik sigara, 310 litre akaryakıt, 215 adet puro, 127 kilogram çay, 700 bin adet boş makaron, 900 adet ilaç (zayıflama hapı) ele geçirilmiştir.

19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)