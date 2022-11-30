Van'da günlük bin 500 kişi randevularına gitmiyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi verilerine göre, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alıp muayene olmaya gelmeyen hasta sayısının yüzde 25 olduğu açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, günlük 4 bin olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesini 6 bin 500’e çıkardı.

Bazı hastalar ise çeşitli nedenlerden dolayı son anda randevu almasına rağmen hastaneye gitmiyor.

Randevu almak isteyen hastalar mağdur oluyor

Randevu aldığı halde muayene olmaya gitmeyenler, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalan hastaları mağdur ediyor.

Hastane yönetimi bunun üzerine, muayene olmaya gelmeyen kişilere randevularını iptal etmesi çağrısında bulundu.

"Gelmeyen hastalarımız randevularını iptal etmiyor"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, son dönemde hastane randevularında ciddi bir artışa gittiklerini belirtti. Doç. Dr. Sarıkaya,

"Hastanemizde bölümlerimizin yüzde 90’ında randevu sorunu bulunmamaktadır. Diğer bölümlerde ise çalışmalarımız devam edecektir. Günlük 4 bin civarında olan kapasitemizi ise 6 bin-6 bin 500 bandına çıkardık. Bunun tamamına yakını dolmuş oluyor. Ancak takiplerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz; randevu almalarına rağmen gelmeyen hastalarımız var. Bazı nedenlerden dolayı hastaneye gelmeyen hastalarımız randevularını iptal etmiyor. Bu da sıra bekleyen diğer hastalarımızın boş randevu bulmamasına neden oluyor." dedi.

Günlük bin 500 kişi muayene olmaya gelmiyor

Hastanede randevu sadakat oranın yüzde 75 civarında olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Böylece her 100 hastamızın 25’i randevu aldığı halde hastaneye gelmiyor. Yani günlük 1500 kişi randevu aldığı halde muayene gelmiyor. Kendilerinden ricamız gelmeyeceklerse randevularını iptal etsinler. Bu durumda sıra bekleyen diğer hastalarımız daha rahat randevu bulsun." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, randevusuz hasta da baktıklarını dile getiren Sarıkaya, gelmeyen hastaların yerlerini doldurduklarını belirtti ve randevu bulmanın daha kolay olması için hastaların MHRS üzerinden randevularını iptal etmelerini istediklerinin altını çizdi.