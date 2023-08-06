Van'da hamile kadın skorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile bir kadın, emniyete ait skorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kahraman emniyet teşkilatı vatandaşın her daim yanında yer almayı sürdürüyor. İyi gününde kötü gününde vatandaşların yardımına koşan askerimiz ve polisimiz takdir toplamayı sürdürüyor. Yardım istedi Van'ın Çatak ilçesine bağlı Dalbastı Mahallesi Altın Çeşme bölgesinde ikamet eden 33 yaşındaki Saadet Tinç isimli hamile kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Hastanın durumu göz önüne alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'nden sikorsky helikopter talep edildi. Sikorsky helikopter havalandı Talep üzerine hemen havalanan helikopter, Altın Çeşme bölgesinde 8. gebeliği olan hasta kadını alarak Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü apronuna getirdi. Hastaneye kaldırıldı Burada hazır bekletilen UMKE ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O insanüstü çaba ise kameralara yansıdı.