İHA

Kahraman emniyet teşkilatı vatandaşın her daim yanında yer almayı sürdürüyor.

İyi gününde kötü gününde vatandaşların yardımına koşan askerimiz ve polisimiz takdir toplamayı sürdürüyor.

Yardım istedi

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Dalbastı Mahallesi Altın Çeşme bölgesinde ikamet eden 33 yaşındaki Saadet Tinç isimli hamile kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Hastanın durumu göz önüne alınarak Emniyet Müdürlüğü'nden sikorsky talep edildi.

Sikorsky helikopter havalandı

Talep üzerine hemen havalanan helikopter, Altın Çeşme bölgesinde 8. gebeliği olan hasta kadını alarak Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü apronuna getirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Burada hazır bekletilen UMKE ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O insanüstü çaba ise kameralara yansıdı.