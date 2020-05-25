Van'da hastane randevusu alıp bayram ziyaretine gittiler

Van’da 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için izin isteyen ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyaretine gidenler 112 hattını kilitledi.

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağını delmek için, şu zamana dek çeşitli yöntemler denenmişti.

Yasağı delmek adına başvurulan yöntemlere bir yenisi daha eklendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, HASTANE RANDEVUSU BAHANE EDİLEREK DELİNİYOR

Koronavirüs önlemleri nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağını hiçe saymak isteyen bazı vatandaşların, hastanelerden aldıkları randevuları bayram ziyaretlerine gitmek veya keyfi gezintiler yapmak için kullandıkları ortaya çıktı.

Yurdun dört bir yanında yaşanan randevu patlamasının altında yatan en büyük sebeplerden birinin bu olduğu anlaşıldı.

Son olarak Van'da 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için randevu isteyen vatandaşların, bu izni bayram ziyaretleri yapmak için kullandığı belirlendi.

"HASTANEYE GİTMEK İÇİN İZİN İSTEYEN VATANDAŞLARIN, BAYRAM ZİYARETLERİNE GİTTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.

Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Bundan dolayı merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır.

Bu hayati önem arz eden konuda asılsız ihbarlarda bulunan ve bu sistemi kötüye kullanan vatandaşlarımızı uyarıyor, daha duyarlı davranıp başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını gasp etmemelerinin insani bir tutum olduğunu belirtiriz” denildi.