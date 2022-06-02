Her hafta, evlatları için eylem yapan ailelerin sesini müzikle bastıran HDP'liler, şikayetler üzerine bu hafta müzik açamadı. Anne Nazlı Sancar, "Bizler bu kapıya mührü vuracağız" dedi.

Van’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, eylemlerine devam ediyor…

37 hafta boyunca HDP İl Başkanlığı binasına gelen aileler, seslerinin duyurmaya çalışıyor.

İHA’nın haberine göre; 32 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Annelerin sesi bu kez gür çıktı

Her hafta ailelerin sesini müzik açarak bastırmaya çalışan HDP’liler, bu sefer seslerini çıkaramadı.

Gelen şikayetler üzerine müzik açamayan partililer, annelerin sesini bastıramadı.

“Biz çocuklarımızı diri olarak onlardan alacağız”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, çocuklarının öldürüldüğüne dair görüntülerin HDP’liler tarafından internet sitelerine atıldığını belirtti.

Ancak kendilerinin bu gibi yıldırma yalanlarına inanmadıklarını ifade eden Sancar, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır çocukların ölümlerini internet sitelerine atmayanlar, eylemlerin başlamasıyla birlikte mi internet sitelerine atmaya başladı? Çocuklarımız ölmemiş. Biz çocuklarımızı diri olarak onlardan alacağız.

Van'da HDP'liler bu hafta, müzikle annelerin sesini bastıramadı VİDEO







“Bizler bu kapıya mührü vuracağız”

Anneler HDP’yi bitirecek. Her zaman sesimizi bastırmaya çalışıyordular. Onlar suçludur ve katildirler. Bizler bu kapıya mührü vuracağız.”

“Çocuğum ölürse bile arkadaşlarıma destek vereceğim”

PKK tarafından oğlu Kenan'ın 6 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur ise ömrü boyunca eylemlerini sürdüreceğini belirterek, “Çocuğum ölürse bile arkadaşlarıma destek vereceğim. Bunlar Kürt düşmanlarıdır. Artık müzikleri bitti daha çalamıyorlar.” ifadelerini kullandı.