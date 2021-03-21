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    Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı

    HDP tarafından organize edilen nevruz kutlamaları, polis ekiplerinin denetimleriyle gerçekleşiyor. Ekipler nevruza katılanların ateşlerini ölçerek üst taraması yapıyor.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 11:20
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    Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı

    Van Valiliği, HDP'nin düzenleme talebinde bulunduğu nevruz kutlamalarına izin verdi.

    Valilik'ten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapılıyor.

    Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

    HDP'Lİ VEKİLLER KATILDI

    Nevruz kutlamasına  Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katılıyor.

    Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.

    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #1

    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #2

    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #3

    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #4

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    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #8

    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #9

    Van da HDP nin organize ettiği nevruz kutlamaları başladı #10

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