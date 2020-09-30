Van'da ikna çalışmalarıyla teslim olan PKK'lı terörist ailesi ile buluştu

Van'da ikna çalışmalarıyla teslim olan PKK'lı terörist ailesi ile buluştu

İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesiyle buluşturulan terörist, terör örgütünün gerçek yüzünü gördüğünü anlattı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütten kopmalar sürüyor.

ÜÇ TERÖRİST İKNA OLDU

Bu kapsamda ailesi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014-2015 yıllarında Van ve Şırnak'tan PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak’ta faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü mensubu, Habur Sınır Kapısı’nda teslim odu.

1 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU

Teslim olan terör örgütü üyelerinden biri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ailesiyle buluşturuldu.

Annesi, babası ve dedesiyle buluşan örgüt mensubu, terör örgütüne katıldıktan sonra gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattı.

Van'da ikna çalışmalarıyla teslim olan PKK'lı terörist ailesi ile buluştu

'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

İkna olup, teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren hissettiğini belirten örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarına da devletin sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaları için teslim olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan jandarma ekipleri, ikna çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." açıklaması yaptı.