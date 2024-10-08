Van'da imam ve astsubay arasında para karşılığı ilişki olayında yeni gelişme: Astsubaya ceza istendi Van'da kadın astsubayla para karşılığı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen imam olayında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ikili arasında bir duygusal bağ olduğuna vurgu yapılırken kadın astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz ay Van'da bir imam ile kadın astsubay arasında yaşanan olay gündeme bomba gibi düşmüştü.

İmam ile kadın astsubay arasındaki para karşılığı ilişki iddiasında yeni bir gelişme yaşandı.

İmam S.'nin şikayetiyle başlayan ve jandarma görevlilerinin tutuklanmasıyla devam eden soruşturma tamamlandı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Gül Kılıç ile müşteki imam İ.S. arasında gönül ilişkisi olduğunu iddianamede belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Olay tarihinin astsubay Gül ile imamın Van ilinde buluştuğu, müştekinin sevk ve idaresindeki araçla Erciş istikametine doğru seyir halindeyken şüpheli Gül'ün diğer şüpheliler Ömer, Orhan ve Taner'e haber vererek konum bilgisini paylaştığı, şüphelilerin yol kenarına durdurulan aracın yanına gittikleri, şüpheliler Ömer ve Orhan'ın müştekiyi darbedip, silahla tehdit ederek müştekinin hesabından iki parça halinde 16 bin 800 ve 38 bin 730 TL. parayı şüpheli Taner'in kullanımında bulunan hesaba havale/eft yaptıkları, ayrıca müştekinin gözlüğünü, lider marka termoslarını ve şarj aletini aldıkları, bu sırada şüpheli Gül Kılıç tarafından araç içi temizlenerek delillerin silinmeye çalışıldığı, şüpheli Taner tarafından da şüpheli Gül'ü olay yerinden kaçırmak için beklenildiği, daha sonra şüpheli Gül'ün şüpheli Taner'in aracıyla olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiştir.”

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Gerçek Gündem'den gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre; savcılık, imamı darp ve gasp eden 3’ü jandarma görevlisi, 1’i sivil olmak üzere 4 şahsın, “Gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K., eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram S. ile sevgili oldu.

İlişkilerinin ilerleyen sürecinde İmam S., Astsubay K. ile cinsel birliktelik yaşamak istedi.

Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para isterken imam S.'nin de bu durumu kabul ettiği öne sürüldü.

İMAMIN PARASI GERİ GÖNDERİLDİ

Ancak cinsel ilişki sonrası imamın parayı ödememesi üzerine öfkelenen kadının, emri altındaki 2 jandarma uzman çavuş ve yine daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Taner Ş'ye imam S.'yi gasbettirmek ve dövdürmek için plan yaptığı iddia edilmişti.

İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı, Gül K. ile 2 jandarma personeli ve Taner Ş. tutuklanmıştı.

Yaşananların ardından ise imamın gasbedilen parası geri gönderilmişti.

İmamdan alınan 58 bin lira paranın, olay sonrası tutuklanan Taner Ş.'nin İranlı ortağının eşinin hesabına gönderildiği ortaya çıktı. Para buradan da imamın hesabına geçirilmişti.

İMAM HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Yaşananların ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı, imama ilişkin kararını vermişti.

Savcılık, “Her ne kadar müşteki şüpheli Gül Kılıç'ın iddiaları doğrultusunda İ.S. hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de olaya ilişkin kamera kayıtlarında Gül Kılıç’ın herhangi bir zorlamaya tabi tutulduğunun tespit edilmediği ve Kılıç'ın bahse konu eylemlerin gerçekleşmesinin ardından aynı gün ilgili yerlere müracaatta bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu”nu belirtmişti.

Savcılık, Gül Kılıç'ın ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, PTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

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