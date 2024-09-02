Van'da imamın cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen kadın astsubayın ifadesi Türkiye'nin konuştuğu olayda kadın astsubay ifadesinde imam İkram S.'nin alkollü bir şekilde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, 2'si askeri personel 3 arkadaşı tarafından kurtarıldığını söyledi.

Haber Merkezi

Van'da yaşanan astsubay ve imam arasındaki 'cinsel ilişki' skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.

Olayda adı geçen imam İkram S.'nin 'para karşılığı cinsel ilişki' iddiasına karşılık kadın astsubay Gül K.'nın ifadesi ortaya çıktı.

KADIN ASTSUBAYIN İFADESİ

Sosyal medyada paylaşılan ifadede astsubay Gül K. cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Hakkındaki iddiaları reddeden astsubay Gül K. ifadesinde imam İkram S. ile sosyal medya üzerinden iki yıldır görüştüğünü, bu süre içinde Van ve Tatvan’da toplam iki kez buluştuklarını söylüyor.

ALKOLLÜ İMAM CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Gül K., Edremit’teki son görüşmelerinde ise imamın alkol aldığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu sırada ikisi askeri personel olan üç arkadaşı tarafından kurtarıldığını söylüyor.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Gül K. ifadesinin devamında, imamın hal ve hareketlerinden şüphelendiği için bu kişilere canlı konum bilgisini kendisinin gönderdiğini de ekliyor.

"BANA 'BENİM EN BÜYÜK HAYALİM BİR ASKERİ S...' DEDİ"

Astsubay ifadesinde ayrıca imamın kendisine şu ifadeleri söylediğini de belirtti: