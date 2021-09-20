İran sınırında, modüler duvar örme çalışmaların güvenli bir şekilde ilerlemesi için Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri, mayınlı sahada temizlik faaliyetleri yürütüyor.

İran sınırında güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız şekilde devam ediyor.

Sınırda devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının yanı sıra, Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri de bölgede faaliyet gösteriyor.

Sınır hattında birinci ve ikinci etaplarda aralıksız şekilde duvar örme çalışmalarının daha güvenli yapılması amacıyla, özel ekipler tarafından bölgedeki mayınlar temizleniyor.

13 kişilik 8 JÖMAT timi, 112 Sağlık ekiplerinin de katılımıyla, sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkıp özel kıyafetleri ile mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor.

Mayınlı sahada ilk etapta keşif yapan ekipler, tespit edilen mayınları güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriyor.

Van’da, İran sınırında zorlu mayın temizleme görevi VİDEO

MAYIN ARAMA KÖPEKLERİ SAHADA

Dedektörler ve arama köpekleri ile tespit edilen mayınlar, elle müdahale ile etkisiz hale getirildikten sonra imha ediliyor.

Hassas burunlu mayın arama köpekleri, sahada görev yapan ekiplere büyük destek oluyor.

4 BİN 784 MAYIN İMHA EDİLDİ

Sınır hattında görevli JÖMAT timleri, Van-İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti.

77 BİN 769 METREKARE TEMİZLENDİ

Sınır hattında yaklaşık 77 bin 769 metrekarelik alan, ekipler tarafından taranarak temizlendi.

Ayrıca Hatay, Iğdır ve Ağrı sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 40 bin mayını imha ederek modüler duvar örme faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağladı.