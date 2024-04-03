Van’da izinsiz gösteriler devam ediyor: Polise saldırıp çevreye zarar verdiler Van'da dün başlayan izinsiz gösteriler bugün de devam etti. Göstericiler polise taş atıp sokakları ateşe verdi. Polis ekiplerinin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi de kentin değişik noktalarında devam etti.

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ensonhaber.com

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi.

Bunun üzerine dün başlayan gerginlik gece geç saatlere kadar devam etti.

Sokakları neredeyse savaş alanına çeviren göstericiler, polisle çatıştı.

Barikat kurup, taş ve molotofkokteyli attılar

Ara sokaklara ve kenar mahallelere dağılan göstericiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli attı.

Yine gösterilerde parkları ateşe veren, çocuk oyun gruplarını yakan göstericiler, halk ekmek büfelerine, bazı araçlara ve iş yerlerine zarar verdi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kameralarının bulunduğu direkleri kırdı.

Gerginlik bugün de devam etti

Yaşananların ardından olaylar yatıştırılmaya çalışılırken dün başlayan gerginlik bugün de devam etti.

DEM Parti öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fekiye Teyran Parkı’nda yapılan, CHP ve TİP ile bazı STK temsilcilerinin destek verdiği açıklama sonrası yine olaylar çıktı.

Slogan atarak ilerleyen grup polise saldırdı.

Müdahale sırasında atılan gaz bombalarından, TİP Genel Başkanı Baş ve bazı milletvekilleri de etkilendi.

Yine polislere saldırdılar: Ortalık savaş alanına döndü

Polis ekiplerine taş atan göstericiler bir kez daha ortalığı savaş alanına çevirdi.

Öte yandan polis ekiplerinin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi kentin değişik noktalarında devam etti.

Uyarılara rağmen dağılmayarak polise mukavemet gösteren 26 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kurulan barikatları kaldırmak için çalışma başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.