Kayıp-kaçak bedelinin önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirketi ile mahalleli arasında arbede yaşandı.

Kaçak elektrik tüketimi, kış aylarının gelmesiyle birlikte en yüksek seviyelere ulaştı.

Elektriği kaçak kullananların yoğunlaştığı illerin başında ise Van geliyor...

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi’nde bugün kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için elektrik sayaçlarını direklere taşımak isteyen elektrik dağıtım şirketi ile mahalleli arasında gerginlik çıktı.

Bunun üzerine mahalle polisler tarafından çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile adeta ablukaya alındı.

TRAFONUN ÜSTÜNE ÇIKTILAR

Kimi kadınlar, kaçak elektriğin kullanımına engel konulmasına tepkilerini göstermek için elektrik trafolarının üzerine çıktı.

Sayaçların direklere taşıma işleminin başlaması üzerine ekipler ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı.

Van'da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale VİDEO

KAYIP KAÇAĞI ENGELLEMEK İÇİN

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerindeki abonelerin elektrik sayaçlarını bir süredir direklerin üzerine taşıyor.

Söz konusu karara, "kaliteli enerji, sürekli enerji ve kayıp kaçağın alt düzeye çekilmesi" gerekçe gösteriliyor