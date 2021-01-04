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    Van'da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale

    Van'da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale

    Kayıp-kaçak bedelinin önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirketi ile mahalleli arasında arbede yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:54
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    Kaçak elektrik tüketimi, kış aylarının gelmesiyle birlikte en yüksek seviyelere ulaştı.

    Elektriği kaçak kullananların yoğunlaştığı illerin başında ise Van geliyor...

    Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi’nde bugün kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için  elektrik sayaçlarını direklere taşımak isteyen elektrik dağıtım şirketi ile mahalleli arasında gerginlik çıktı.

    Bunun üzerine mahalle polisler tarafından çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile adeta ablukaya alındı.

    TRAFONUN ÜSTÜNE ÇIKTILAR

    Kimi kadınlar, kaçak elektriğin kullanımına engel konulmasına tepkilerini göstermek için elektrik trafolarının üzerine çıktı.

    Sayaçların direklere taşıma işleminin başlaması üzerine ekipler ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı.

    Van'da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale VİDEO

    KAYIP KAÇAĞI ENGELLEMEK İÇİN

    Ekipler, kent merkezi ve ilçelerindeki abonelerin elektrik sayaçlarını bir süredir direklerin üzerine taşıyor.

    Söz konusu karara, "kaliteli enerji, sürekli enerji ve kayıp kaçağın alt düzeye çekilmesi" gerekçe gösteriliyor

    Van da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale #1

    Van da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale #2

    Van da kaçak elektriği engellemeye çalışan ekiplere müdahale #3

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