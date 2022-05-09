Van'da kaçak göçmen taşıyan sürücü, polise çarptı

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, yoldaki bir polis memuruna çarptı. Durdurulan minibüsten, 32 kaçak göçmen çıktı.

Van’da, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erciş istikametinden Van'a gelen minibüsü Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde durdurmak istedi.

AA’nın haberine göre; sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücü, yoldaki bir polis memuruna çarptı.

Minibüs, kovalamacının ardından durduruldu

Yaralanan polis memuru ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, sürücü kısa süreli bir kovalamacının ardından yakalandı.

Durdurulan minibüsten 32 kaçak göçmen çıktı. Sürücü ile 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis memurunun durumu iyi

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.