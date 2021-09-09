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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Gevaş ilçesinde 40 göçmenin olduğu minibüs şarampole devrildi. Kaza sonucu 9 kişi yaralandı ve ekipler olayla ilgili soruşturma açtı.