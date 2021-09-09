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- Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
- İHA
- 09.09.2021 - 01:02
Van'ın Gevaş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Bitlis istikametine seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Gerçekleşen trafik kazasında minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslar Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı VİDEO