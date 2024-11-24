Van'da kaçakçılık operasyonu: 20 kilo külçe altın ele geçirildi

DHA

Güvenlik güçlerinin kaçakçılığa yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Ekipler son olarak Van'da operasyon gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı.

20 KİLO KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Takibe alınan hafif ticari araç, dün Gürpınar ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 20 kilo külçe altın ele geçirdi.

1 GÖZALTI

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.