Van'da ikna çalışmasıyla teslim olan PKK'lı terörist, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ailesiyle buluşturuldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanlarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan F.Ö'nün ikna edilmesi için çalışma başlattı.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Bu sayede teslim olması sağlanan kadın terörist, Terörle Mücadele Şubesinde ailesiyle buluşturuldu.

Van'da kadın terörist teslim oldu ViDEO

"ADİL MAKAMLARA SEVK EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, “21 Şubat 2021 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda; PKK/KCK Terör Örgütüne bağlı olarak Irak ülkesi kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. isimli örgüt mensubunun yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olması sağlanmıştır. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranması bulunan F.Ö. isimli örgüt mensubunun işlemleri sonrası ailesi ile kavuşması sağlanarak, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmiştir.” denildi.