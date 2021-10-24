Van'da kadınlardan oluşan arama kurtarma timi kuruldu

Van'da sadece kadınlardan olduğu İpekyolu Arama Kurtarma Timi, tatbikatlarını tamamlayarak, hazır duruma getirildi.

Van'da kadınlardan oluşan İpekyolu Arama Kurtarma Timi, afetlerde müdahaleye hazır hale getirildi.

Deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerle gündeme gelen Van'da, acil durumlarda can kurtarmak ve krizleri en az hasarla atlatmak için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İpekyolu Belediyesi'nde görevli 20 kadından oluşan İPAK, haftanın belirli günlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalara katılıyor.

İL DIŞI GÖREVLERDE DE SAHADA OLACAKLAR

Kıyafetleri, kaskları ve özel cihazlarıyla "afetlere müdahaleye hazırız" mesajı veren kadınlar, tatbikatlarda gösterdikleri başarıyla göz dolduruyor. Van depreminin yıl dönümü için yaptıkları tatbikatta da başarılı performans ortaya koyan kadın arama kurtarma timi, hem bölgedeki doğal afetlere müdahale edebilecek hem de AFAD koordinasyonunda ülkenin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlerde görev alabilecek.

İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan ise Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını söyledi.

"YARALARI SARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Van'ın son zamanlarda birçok afetle gündeme geldiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Van'da meydana gelen depremlerde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak afet anlarında 'Ne yapabiliriz?, Nasıl faydalı olabiliriz?' düşüncesiyle yola çıktık. AFAD İl Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda böyle bir proje başlattık. AFAD tarafından bize eğitim verildi. Afetlerde biz kadınlar da sahada olacağız. AFAD ile omuz omuza yaraları sarmaya çalışacağız."

"TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK, GÖREVLERE HAZIRIZ"

Timde yer alan Edanur Arvas da Türkiye'de depremlerin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek, "İPAK olarak afetlerde her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Arama kurtarma sırasında AFAD'ın tüm teçhizatlarını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yüksek binalardan yaralı indirme, enkaz altında kalanları arama, çıkarma, taşıma, sesli arama yöntemlerini öğrendik, tatbikatlarımızı yaptık. Tüm saha çalışmalarına ve il dışı görevlerine gitmeye hazırız. Bize destek veren Kaymakamımıza ve AFAD yetkililerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.