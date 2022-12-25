Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.523
-0.15%
BTXN Coin
6.73
-1.02%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Van'da kar yağışı etkili oldu

    Etkili olan kar yağışı ile her yer beyaz örtüyle kaplandı. Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışma başlattı
    • 25.12.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da kar yağışı etkili oldu

    Van'da sabah saatlerinde yağan kar, özellikle rakımı yüksek mahallelerde etkili oldu.

    Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi buldu.

    Belediye ekipleri temizlik yaptı

    Yetkililer, sürücülerin riskli durumlarda mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunurken, Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

    İpekyolu Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri de, cadde kenarlarındaki kaldırımlarda kar kürekleriyle temizlik yaptı.

    Van da kar yağışı etkili oldu #1

    Van da kar yağışı etkili oldu #2

    Van da kar yağışı etkili oldu #3

    Van da kar yağışı etkili oldu #4

    Van da kar yağışı etkili oldu #5

    Van da kar yağışı etkili oldu #6

    Van da kar yağışı etkili oldu #7

    Van da kar yağışı etkili oldu #8

    Van da kar yağışı etkili oldu #9


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Okul kantinlerinde kira artışı yüzde 25'e sabitlendi
    Ekonomi

    Okul kantinlerinde kira artışı yüzde 25'e sabitlendi

    Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu
    3. Sayfa

    Eskişehir'de barlar sokağında tartıştığı mekan çalışanını silahla vurdu

    Görüş Bildir