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Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'da kar yağışı etkili oldu

Etkili olan kar yağışı ile her yer beyaz örtüyle kaplandı. Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışma başlattı