Van'da kar yağışı! Muradiye beyaza büründü... Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, oluşan kar manzaraları dikkat çekti.

İHA

Türkiye'nin çoğu bölgesi kara teslim oldu.

Kar yağışı haberleri daha çok doğu bölgesinden geliyor.

Bu şehirlerden biri de Van.

Muradiye bembeyaz oldu

Muradiye’de etkili olan kar yağışı ilçenin tamamını beyaza bürüdü.

İlçede etkili olan kar ve tipi, trafikte de aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Muradiye’de güzel kar manzaraları da oluştu.

"Tedbirsiz çıkmamak gerekiyor"

İsmail Zorlu isimli vatandaş, sürücülere uyarılarda bulunarak, “Kar ve hava şartları kötü olduğu için araç lastikleri kışlık olmayan ve acemi olan sürücüler yola çıkmasınlar. Kar ve tipi nedeniyle bizim aracımız savrularak geldi. Bu nedenle kazalara sebebiyet vermemek için tedbirsiz çıkmamak gerekiyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)