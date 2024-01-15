Van'da kara kış etkili oluyor! Kar kalınlığı 47 santimetre Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 47 santimetreyi bulurken, hayat adeta durma noktası geldi.

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İHA

Türkiye'nin doğu bölgesinden kar haberleri gelmeye devam ediyor.

Konum bu kez Van.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni 1 haftadan bu yana etkisi altına kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Kar kalınlığı 47 santim

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıfırın altında 46.4 derece ile 1990 yılında Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığı ölçüldü.

Kar kalınlığının yer yer 47 santimetreyi aştığı ilçede park halindeki araçlar, kara gömüldü.

Buz sarkıtları uzadıkça uzadı

Kar yağışının ardından etkisini göstermeye başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin çatılarda yaklaşık 1.5 metrelik buz sarkıtları sarkmaya başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)