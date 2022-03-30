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    Van'da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

    Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalarak ayağını kıran İtalyan, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 20:51
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    Van'da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

    Van'ın Gürpınar ilçesi Kırkgeçit bölgesi kırsalındaki dağda kayak yapan grupta bulunan 61 yaşındaki dağcı İtalyan Paola Favero’nun üzerine çığ düştü.

    Gruptakilerin müdahalesiyle kısa sürede kar yığınının altından çıkarılan dağcının ayağının kırıldığı tespit edildi.

    Durumun bildirilmesi üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopterle bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER, İTALYAN DAĞCININ İMDADINA YETİŞTİ

    Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Paola Favero, helikopterle Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına getirdi.

    Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan kadın dağcı, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Van'da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #1

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #2

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #3

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #4

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #5

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #6

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #7

    Van da kayarken çığ altında kalan İtalyan için seferberlik #8


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