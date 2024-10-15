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Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha dönmedi.

Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

TELEFONU POLİS EKİPLERİNCE İNCELENİYOR

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

18 gündür Rojin'i arama çalışmaları sürüyordu. Konuyla ilgili acı haberi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulundu.



Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

ANNESİNE MARKETE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

HAVADAN DESTEK DE VERİLDİ

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek verdi.

Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

BAŞÖRTÜSÜ BULUNMUŞTU

Jandarma, polis ve AFAD üyelerinden oluşan dalgıç ekipleri zaman zaman göle dalış yapıp, aramalara destek verirken, Rojin'e ait başörtüsü Bardaçı köyü sahillinde 10 Ekim'de bulundu.