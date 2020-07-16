Van'da keşif uçağı düştü: 7 polis şehit

Van'dan kalkan keşif uçağının düşmesi sonucu 2'si pilot 7 polis şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi.

Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelini taşıyan insanlı keşif uçağının Gevaş civarında gözden kaybolduğunu belirten Soylu, saat 03.00 civarında uçağın Artos dağına çarparak kırıma uğradığını ve 7 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

"ARTOS DAĞI ETEKLERİNE ÇARPTI"

Bakan Soylu, kaza hakkında şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını, 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler."





"DÖNÜŞ YOLUNDA RADARDAN KAYBOLDU"

"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi"

"7 EMNİYET MENSUBUMUZ VARDI"

"Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. İçerisinde 2'si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı"