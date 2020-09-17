Van’da koronavirüslü kişi yurttan kaçtı

Van Valisi, kaçan kişiyle ilgili bilgi vererek “Yurtta kalan bir vatandaşımız elektrik kesintisini fırsat bilerek kaçmıştı. Ancak ekiplerimiz kısa süre içinde kendisini tekrar yakaladı” dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkanların karantina ve izolasyon kurallarına uymayarak toplum içine çıkması ülke genelinde vaka sayısının artışına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

KENDİ MASRAFLARINI ÖDÜYORLAR

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

ŞU ANA KADAR 11 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 11 Eylül 2020 tarih ve 2020/96 sayılı kararıyla il sınırları içerisinde izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şu ana kadar izolasyon kurallarına uymayan 11 kişiyi tespit ederek, Süleyman Şah KYK Yurdu’na götürdü.

YURTTAN KAÇAN HASTAYA 3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Konakladığı yurtta elektrik kesintisini fırsat bilen İ.P. isimli hasta, önceki akşam saat 19.30 sıralarında yangın merdivenlerini kullanarak yurttan kaçtı.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan hasta hakkında, Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi gereğince adli işlem uygulandı.

İ.P.’ye ayrıca idari yönden izolasyon kurallarına aykırı hareket ettiğinden dolayı 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

JANDARMA VE POLİS GÖREVDE

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, izole edilen kişilerin jandarma bölgesinde ise jandarma, polis bölgesinde ise polis ekipleri tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Vali Bilmez, “Evde izole edilen kesim ise PCR testi pozitif olup ama klinik bulgular olmadığı için evde tedavisi devam eden kişiler var. Bunları ise her gün sağlık ekipleri evlerinde ziyaret edip takibini yapmaktadır. Bunların bir kısmı ilaç tedavisi görmekte, bir kısmı ilaca gerek duyulmadan takibi yapılmaktadır.” diye konuştu.

“YURTTAKİ MASRAFLARINI KENDİLERİNDEN ALACAĞIZ”

Evinde izole edilen koronavirüs hastalarının evden ayrılmasının yasak olduğunu dile getiren Bilmez, “Bu kişilerin kayıtları bilgisayarda bir sistemde üzerinde tutuluyor. Yol kontrollerinde, çarşı denetimlerinde sırasında evde olmadıkları tespit edilirse haklarında hem 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanmakta hem de adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca bunları evlerine değil, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve bu iş için tahsis ettiğimiz bin kişilik yurda yerleştiriyoruz. İzole kurallarını ihlal edip, toplum içine çıkanların yurttaki masraflarını da kendilerinden alacağız.” şeklinde konuştu.

“EKİPLER NÖBET TUTUYOR”

Vali Bilmez, “Bu yurtta dün itibariyle 8 vatandaşımız vardı. Bugün 3 vatandaşımız daha bu kuralları ihlal ettiği için yurda yerleştirildi. Ekiplerimiz 7 gün, 24 saat esaslı yurdun önünde nöbet tutmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.