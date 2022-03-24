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Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı

Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı

Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan bir iş yerine yapılan baskında, 41 Afgan göçmen yakalandı.