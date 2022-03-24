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    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı

    Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan bir iş yerine yapılan baskında, 41 Afgan göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:25
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    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, ülkeye kaçak giriş yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekât polisleri gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

    İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

    İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, 2 katında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 41 göçmen yakalandı.

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #1

    1 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #4

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #5

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #6

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #7

    Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı #8


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