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- Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı
Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı
Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan bir iş yerine yapılan baskında, 41 Afgan göçmen yakalandı.
- DHA
- 24.03.2022 - 15:53
- Güncelleme : 24.03.2022 - 16:25
Van’da, ülkeye kaçak giriş yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekât polisleri gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.
İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI
İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, 2 katında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 41 göçmen yakalandı.
Van’da, kullanılmayan iş yerinde 41 kaçak göçmen yakalandı VİDEO
1 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI
Organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.