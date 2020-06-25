Van’da telefonla konuşurken maske takmama cezası yedi

Polis ekiplerinin durdurduğu vatandaş, her ne kadar telefonla konuşmak için maskesini çıkardığını söylese de ikna edemedi. Ceza karşısında şoke olan Vanlı, sinirini konuştuğu kişiden çıkardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen maskesiz sokağa çıkmama uygulaması ilginç boyutlara ulaştı.

Polis ekipleri, maskesiz gördüğü her kişiye ceza kesmeye devam ederken, mazeretleri dahi dinlememeye başladı.

Bu da hem ilginç bir o kadar da trajikomik diyalogları ortaya çıkardı.

Görüntüler Van’dan…

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmayanlara ceza yağdırdı. Ceza kesimi sırasında ise savunmalar kameralara yansıdı.

Van’da maske takmayanlara ceza kesildi İZLE

“SENİN YÜZÜNDEN 900 LİRA CEZA YEDİM”

Telefonla konuşmak için maskesini takmayıp elinde taşıyan bir diğer kişi, yediği 900 liralık ceza karşısında şoke oldu.

Polis ekipleri, maske takarak da telefonla konuşulabildiği konusunda hatırlatmada bulunduğu vatandaş, daha sonra tutanak tutulurken telefonla konuşmak için izin istedi.

Sinirlenen kişi, maskesini takarak telefonda konuştuğu arkadaşına, “Neredesin sen? Senin yüzünden 900 lira ceza yedim.” şeklinde yakındı.

“SİGARA İÇMEK İÇİN MASKEMİ İNDİRMİŞTİM”

Ceza kesildikten sonra konuşan bir vatandaş da, sigara içtiği için maskesini indirdiğini söyledi.

Gereksiz bir şekilde ceza yediğini dile getiren vatandaş, “Buranın yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim. Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar. Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım.” dedi.

Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürdü.