Van’da midibüsünü cep telefonuyla takas etti

İHA

Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Teoman Özçobanoğlu, sigorta ve bakım masrafları nedeniyle kullanmakta olduğu 2000 model midibüsünü satışa çıkardı.

Uzun süre satılamayan aracı için farklı bir yöntem deneyen Özçobanoğlu, telefonla takasa da açık olduğunu duyurdu.

MİDİBÜSE KARŞILIK TELEFON

Özçobanoğlu'nun bu teklifi üzerine elinde ikinci el bir iPhone 15 Pro bulunan Orhan Koç adlı bir vatandaş, kendisiyle iletişime geçti.

Yaklaşık 70 bin TL değerindeki araç, aynı değerdeki cep telefonuyla takas edildi.

Taraflar el sıkıştı, takas gerçekleşti.

“EKMEK TEKNEMİZİ TELEFONA VERDİK”

Teoman Özçobanoğlu, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle aracı elden çıkardığını şu sözlerle ifade etti:

Aracımla toplu taşıma yapıyordum. Ekmek teknemizi bir iPhone cep telefonuna sattık. Artık telefona kontör yükleyeceğiz. Aracım çalışıyor, herhangi bir sorunu yok. Sigortalar 40 bine dayandı. Paramızı çıkarmıyor, o yüzden sattık. Midibüsümüzü bir iPhone'a verdik. Alan kişiye hayırlı olsun.

TELEFONU VERDİ, ARACI TIRA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

Takas sırasında cep telefonunu teslim eden Orhan Koç, midibüsün ruhsatını ve anahtarını aldı.

Aracı bir tıra yükleyerek Van merkeze götürdü.

Bu alışveriş, sosyal medyada “ilginç takas” olarak geniş yankı uyandırdı.