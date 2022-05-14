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    Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

    Seyir halindeki bir motosikletin üzerinde uzanan sürücünün tehlikeli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 14.05.2022 - 13:36
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    Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

    Van'da motosikletli bir sürücünün tehlikeli anları yürekleri ağza getirdi.

    İHA'nın haberine göre; İpekyolu ilçesinde Kurtuluş Parkı'ndan, Semaver Kavşağı istikametinde seyir halindeki motosikletli sürücü tehlikeli hareketler yaptı.

    Motosikletin üzerinde uzandı

    Yolculuk boyunca motor üzerindeki kişi yaptığı hareketler ise trafikte tehlike saçtı.

    Van'da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

    "Burası Adana değil, Van"

    Can güvenliklerini hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları telefonla kaydedenler ise "Burası Adana değil, Van" dedi.

    Van da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada #1

    Van da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada #2

    Van da motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada #3


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