Van'da nöbet tutan anne: PKK'nın kaçırdığı evladımı artık CHP'den isteyeceğiz CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için HDP ile bir araya gelmesi, PKK'nın kaçırdığı çocukları için 2 yıldır nöbet tutan aileleri kızdırdı.

İHA

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleri tarafından 27 Şubat 2021 tarihinde başlatılan evlat nöbeti devam ediyor.

Sayıları 32'yi bulan aileler, Van'ın en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını ifade ederek, yıllardır evlat mücadelesi verdiğini söyledi.

"HDP ile CHP aynıdır"

Açıklamasında özellikle CHP’yi sert bir dille eleştiren Sancar, şunları söyledi:

4 yıldır bu anneler bu babalar bu kadar feryat ederken CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP milletvekilleri neredeydi? Neden gelmiyordu? Çünkü dostlarından izin almadığı için bu annelerin ziyaretine gelmiyordu. Oysa önceki gün CHP gidip HDP’lilerin elini sıktı. Bu saatten sonra bizim için HDP ile CHP aynıdır. Ben artık CHP’ye terör gözüyle bakıyorum. Ben buradan CHP’ye de seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra biz çocuklarımızı CHP’den de istiyoruz. Biz anne ve babalar olarak hakkımızı CHP’ye helal etmiyoruz. Tüm Türkiye sesimizi duydu, ziyaretimize geldi ve acımızı paylaştı. Ama CHP, dostlarından izin almadığı için buraya gelmedi. Rabbim onlara fırsat vermesin. Rabbim onları kahru perişan etsin.

"CHP, HDP ve PKK'nın Allah belasını versin"

PKK’nın zaman zaman bazı ailelerin çocuklarının öldüğüne dair yalan paylaşımlarda bulunarak aileleri yıldırmaya çalıştığını vurgulayan Sancar, şu ifadeleri kullandı: