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    Van'da, otelde 15 kaçak göçmen yakalandı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince bir otele düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı, otel sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 19:02
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    Van'da, otelde 15 kaçak göçmen yakalandı

    Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir otelde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.

    İhbar üzerine otele baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

    OTEL SAHİBİ DE DAHİL 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme merkezine gönderildi.

    Van da, otelde 15 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da, otelde 15 kaçak göçmen yakalandı #2

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