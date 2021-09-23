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    Van'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

    Çaldıran ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 22:23
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    Van'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

    Van Çaldıran ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında bulunun tarlaya uçtu.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Ekipler, takla atan araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #1

    Van da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #2


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