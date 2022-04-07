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    Van’da PKK paçavrası sallayan kadınlar, gözaltına alındı

    Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi sırasında cama çıkıp PKK paçavrası sallayan 3 kadın, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:19
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    Van’da PKK paçavrası sallayan kadınlar, gözaltına alındı

    Van’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı binası önünde düzenledikleri eylem, kararlılıkla devam ediyor...

    Sayıları 32’yi bulan aileleri, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi.

    Ailelerin sesini, müzik açıp bastırmaya çalıştılar

    Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eylem sırasında HDP’lilerden bazıları müzik açarak ailelerin sesini kısmaya ve kışkırtmaya çalıştı.

    Van’da PKK paçavrası sallayan kadınlar, gözaltına alındı #1

    Polis ekipleri, evden aldı

    Bir kadın ise, PKK paçavrası açıp camdan salladı. Polis ekipleri, eve operasyon düzenleyerek 3 kadını yakaladı. Anne, teyze ve yeğen oldukları öğrenilen kadınlar, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Van’da PKK paçavrası sallayan kadınlar, gözaltına alındı #2


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