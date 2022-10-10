Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılan operasyonda 18 gözaltı

Terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 3-9 Ekim 2022 tarihlerinde Terörle Mücadele Ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e operasyon düzenledi.

Geçen hafta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e, yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

"Yasal işlemler yapıldı"

İHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmaları çerçevesinde 14 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı." denildi.