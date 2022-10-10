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- Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılan operasyonda 18 gözaltı
Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılan operasyonda 18 gözaltı
Terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
- 10.10.2022 - 09:17
- Güncelleme : 10.10.2022 - 10:01
Van'da 3-9 Ekim 2022 tarihlerinde Terörle Mücadele Ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e operasyon düzenledi.
Geçen hafta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e, yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
"Yasal işlemler yapıldı"
İHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmaları çerçevesinde 14 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı." denildi.