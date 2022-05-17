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Van'da, PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van'da, PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Başkale’de yapılan arama tarama faaliyetlerinde, PKK/KCK’lı teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında silah, patlayıcı ve tütün olduğu belirtildi.