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    Van'da, PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Başkale’de yapılan arama tarama faaliyetlerinde, PKK/KCK’lı teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında silah, patlayıcı ve tütün olduğu belirtildi.
    • 17.05.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:38
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    Van'da, PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Van’da terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlerin inleri art arda imha ediliyor…

    Başkale ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    DHA'nın haberine göre; yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.

    Van da, PKK/KCK ya ait mühimmat ele geçirildi #1

    Van da, PKK/KCK ya ait mühimmat ele geçirildi #2

    Van da, PKK/KCK ya ait mühimmat ele geçirildi #3


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